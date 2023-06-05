Есть разрушение: как прошел день на Днепропетровщине (ФОТО)

Утро в Никополе началось под звуки взрывов российских снарядов. Есть разрушение. Угроза обстрелов остается.

Начальник Никопольского РВА обратился к жителям района вечером 5 июня.

Евтушенко подтвердил уже озвученную ранее информацию: люди в результате вражеской атаки не пострадали. Повреждены девять частных домов, один разрушен. Разрушения подверглись также гимназия, спортивная школа, хозяйственная постройка, автотранспорт, линии электросети.

В пределах других общин района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Прошу жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен. Искренне желаю вам тихой ночи, а врагам справедливого наказания, – добавил Евтушенко.

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