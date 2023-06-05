Есть разрушение: как прошел день на Днепропетровщине (ФОТО)

Прошу жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен. Искренне желаю вам тихой ночи, а врагам справедливого наказания, – добавил Евтушенко.
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