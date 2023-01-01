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  • Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Днепропетровщину

Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Днепропетровщину

Сегодня 09:30
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Россияне поздравляли жителей Днепропетровщины Градами и Шахедами.

Новости Днепра про Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Днепропетровщину

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Никопольщину. К сожалению, ранение получила 48-летняя женщина.

Вражеские «Грады» и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничные часы. Под прицел попали две общины – Красногригорьевская и Никопольская.

В Никополь прилетели не менее 20 снарядов. Один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз — ее доставили в больницу. Утром женщину выписали.

В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Повреждена больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередач.

В Красногригорьевской общине обошлось без пострадавших.

И есть новогодний подарок от воздушного командования «Схід». Наши защитники неба уничтожили один летящий на область дрон-камикадзе. Это был «Шахед».

Остальные районы встречали новый год под звуки сирены и без чрезвычайных ситуаций. И сейчас повсюду спокойно. Пусть день будет тихим, – написал Резниченко.

Новости Днепра про Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Днепропетровщину

Новости Днепра про Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Днепропетровщину

Новости Днепра про Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Днепропетровщину

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Новости Днепра про Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли ДнепропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Есть раненые: в новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли ДнепропетровщинуРусский

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