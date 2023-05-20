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  • Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Сегодня 19:49
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После тихой ночи утро было неспокойным.

Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, россияне с утра снова обстреляли Никопольщину, а именно Никополь и Красногригорьевскую общину. Около 20 снарядов прилетели на жилые дома.

В городе пострадала 46-летняя женщина. Повреждены 17 домов – частных и многоэтажных. Задело и солнечные панели, заборы и хозяйственные постройки.

Железные дороги агрессора избили газопроводы и линии электропередач. Без света сейчас почти тысяча никопольчан. Но уверен – покой в наши дома придет, потому что защищают Украину лучшие! Главное – берегите себя, близких, родных. Пусть ночь будет тихой, – отмечает Сергей Лысак.

На фото последствия обстрела:

Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Напомним, ранее мы сообщали, что вблизи Днепра военные сбили два шахеда.

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Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домовУкраїнська Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домовРусский

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