Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

После тихой ночи утро было неспокойным.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, россияне с утра снова обстреляли Никопольщину, а именно Никополь и Красногригорьевскую общину. Около 20 снарядов прилетели на жилые дома.

В городе пострадала 46-летняя женщина. Повреждены 17 домов – частных и многоэтажных. Задело и солнечные панели, заборы и хозяйственные постройки.

Железные дороги агрессора избили газопроводы и линии электропередач. Без света сейчас почти тысяча никопольчан. Но уверен – покой в наши дома придет, потому что защищают Украину лучшие! Главное – берегите себя, близких, родных. Пусть ночь будет тихой, – отмечает Сергей Лысак.

На фото последствия обстрела:

Напомним, ранее мы сообщали, что вблизи Днепра военные сбили два шахеда.

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