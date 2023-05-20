Есть пострадавшие: в Никополе в результате обстрела повреждено почти два десятка домов

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, россияне с утра снова обстреляли Никопольщину, а именно Никополь и Красногригорьевскую общину. Около 20 снарядов прилетели на жилые дома.
В городе пострадала 46-летняя женщина. Повреждены 17 домов – частных и многоэтажных. Задело и солнечные панели, заборы и хозяйственные постройки.
Железные дороги агрессора избили газопроводы и линии электропередач. Без света сейчас почти тысяча никопольчан. Но уверен – покой в наши дома придет, потому что защищают Украину лучшие! Главное – берегите себя, близких, родных. Пусть ночь будет тихой, – отмечает Сергей Лысак.
На фото последствия обстрела:
Напомним, ранее мы сообщали, что вблизи Днепра военные сбили два шахеда.
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