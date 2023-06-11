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  • Есть пострадавшие: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)

Есть пострадавшие: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)

Сегодня 18:08
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На место вызвали полицию.

В воскресенье, 11 июня, в Днепре на проспекте Слобожанском произошло серьезное ДТП.

Несколько автомобилей столкнулись на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Предварительно известно, что у одной из пассажирок было все лицо в крови. На место вызвали патрульную и скорую.

По информации от очевидцев, один из водителей пренебрег красным сигналом светофора и влетел в другую машину на перекрестке.

Горожане публикуют фото-подтверждения. Один из автомобилей сильно разбит, а на дороге валяются автозапчасти. Движение несколько усложнено.

Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)

Напомним, ранее авария произошла вблизи Каравана. Автомобиль столкнулся с другой машиной и маршруткой. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.

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Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)Русский

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