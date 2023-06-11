Есть пострадавшие: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)

В воскресенье, 11 июня, в Днепре на проспекте Слобожанском произошло серьезное ДТП.
Несколько автомобилей столкнулись на перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, есть пострадавшие. Предварительно известно, что у одной из пассажирок было все лицо в крови. На место вызвали патрульную и скорую.
По информации от очевидцев, один из водителей пренебрег красным сигналом светофора и влетел в другую машину на перекрестке.
Горожане публикуют фото-подтверждения. Один из автомобилей сильно разбит, а на дороге валяются автозапчасти. Движение несколько усложнено.
Напомним, ранее авария произошла вблизи Каравана. Автомобиль столкнулся с другой машиной и маршруткой. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.
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