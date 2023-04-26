«Если вы здесь будете, то никто не будет ходить»: в Днепре произошел конфликт между владелицей клуба и сотрудниками ТЦК

В одном из клубов Днепра произошел конфликт между работниками ТЦК и владелицей заведения. Видео ссоры распространяют в соцсетях.
Сотрудники Территориального центра комплектования зашли в помещение клуба и хотели проверить документы у посетителей. Впрочем, им помешала владелица заведения, которая довольно грубо требовала, чтобы они ушли.
На видео, которое публикуют в сети, слышно, что женщина довольно эмоционально говорит с представителями ТЦК и утверждает, что они мешают гостям отдыхать. В свою очередь, военные объяснили, что никого не будут забирать, а только проверят документы и уйдут.
Впрочем, такое объяснение владелицу не устроило, поэтому она довольно эмоционально прогоняла сотрудников ТЦК, утверждая, что кто-то из военных уже наведывался в клуб.
Когда вы будете приходить, то ходить (в клуб) никто не будет, — сказала владелица.
Днепряне утверждают, что конфликт возник в элитном клубе Soho. Полное видео можно просмотреть ТУТ.
Недавно сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет. А процесс вручения должен записываться на камеру.
Напомним, ранее мы объясняли, запретят ли военнообязанным учиться в университетах.
Читайте также:
Автор:
Купить однокомнатную квартиру в Днепре чуть более чем за 500…
Некоторые пригородные поезда изменили расписание движения.
В пригороде Днепра спасали заблудших детей на острове.
В Желтых Водах ВАЗ врезался в столб, водителя зажало в…
Купить однокомнатную квартиру в Днепре чуть более чем за 500 тыс грн вполне реально. На рынке есть довольно много предложений с продажей квартир небольшой общей площадью. Но состояние этих однокомнатных чаще всего оставляет желать лучшего, поэтому будущий хозяин квартиры должен…
Некоторые пригородные поезда изменили расписание движения.
В пригороде Днепра спасали заблудших детей на острове.
В Желтых Водах ВАЗ врезался в столб, водителя зажало в салоне автомобиля.
За прошедшие сутки в Днепре «заминировали» ТРЦ "Neo Plaza" и "Passage"
По состоянию на 6.00 в связи с проведением регламентных работ на повышающей насосной станции (ПНС) на пер. Фестивальный пониженное давление на верхних этажах домов на ж/м Левобережное-3.
Вчера, 25 апреля, в Новокодакском районе города произошел пожар в одноэтажном доме.
Сегодня, 26 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщают: им инкриминируют контрабанду прекурсоров в больших размерах, незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт психотропного вещества и незаконное обращение с боевыми запасами.
На фронте погиб младший сержант 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка Александр Иванович Павлишин.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!