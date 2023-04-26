«Если вы здесь будете, то никто не будет ходить»: в Днепре произошел конфликт между владелицей клуба и сотрудниками ТЦК

В Днепре произошел конфликт с работниками ТЦК в одном из клубов.

В одном из клубов Днепра произошел конфликт между работниками ТЦК и владелицей заведения. Видео ссоры распространяют в соцсетях.

Сотрудники Территориального центра комплектования зашли в помещение клуба и хотели проверить документы у посетителей. Впрочем, им помешала владелица заведения, которая довольно грубо требовала, чтобы они ушли.

На видео, которое публикуют в сети, слышно, что женщина довольно эмоционально говорит с представителями ТЦК и утверждает, что они мешают гостям отдыхать. В свою очередь, военные объяснили, что никого не будут забирать, а только проверят документы и уйдут.

Впрочем, такое объяснение владелицу не устроило, поэтому она довольно эмоционально прогоняла сотрудников ТЦК, утверждая, что кто-то из военных уже наведывался в клуб.

Когда вы будете приходить, то ходить (в клуб) никто не будет, — сказала владелица.

Днепряне утверждают, что конфликт возник в элитном клубе Soho. Полное видео можно просмотреть ТУТ.