Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка

«Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка

Сегодня 19:27
просмотров

Вчерашняя атака унесла жизни 15-летней девушки.

Новости Днепра про

Помните вчерашние новости о гибели 15-летней девушки в Днепре? Она была одной из первых, кого нашли на месте попадания ракеты. Стало известно ее имя.

Девочку зовут Мария, или как ее любили называть родные – Маруся. Она профессионально занималась танцами и любила шутить. Об этом рассказала ее сестра Алиса в своей инстраграмме.

Новости Днепра про

Сестра говорит, что Маша была ребенком с чувством юмора профессионального стендапа комика. Девочка постоянно улыбалась и пыталась развеселить родных.

Если бы Маша увидела сколько у меня просмотров сторис с ней, сколько донатов и ваших комментариев, она бы сказала: «Вот я хайпонула», — написала сестра Алиса.

К сожалению, жизнь этой жизнерадостной девочки вчера унесла российская ракета. Как помочь семье можно узнать здесь.

Новости Днепра про

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)
    Сегодня 21:33
    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)

    Уже больше суток идет поисково-спасательная операция на месте прилета ракеты…

    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 20:44
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

    Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:50
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

    14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре.

    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе
    Новости Днепра
    Сегодня 18:47
    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе

    В Днепре разбор завалов разрушенной многоэтажки до сих пор продолжается.

    Последние новости

    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)
    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)

    Уже больше суток идет поисково-спасательная операция на месте прилета ракеты в Днепре. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, работы ориентировочно продлятся еще до 3 ночи. Чрезвычайники и коммунальщики будут работать до последнего. На данный момент судьба 33 человек до сих…

    Сегодня 21:33
    0
    просмотров
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

    Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

    Сегодня 20:44
    просмотров
    OSINT-расследователи установили причастных к ракетному удару в Днепре: кто они
    OSINT-расследователи установили причастных к ракетному удару в Днепре: кто они

    Расследователи установили имена всех, кто мог быть причастен к ракетному удару по Днепру.

    Сегодня 20:24
    просмотров
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

    14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре.

    Сегодня 19:50
    просмотров
    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе
    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе

    В Днепре разбор завалов разрушенной многоэтажки до сих пор продолжается.

    Сегодня 18:47
    просмотров
    Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)
    Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

    Спасательная операция на месте попадания российской ракеты х-22 продолжается до сих пор.

    Сегодня 18:04
    просмотров
    Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу
    Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

    Из-за ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу.

    Сегодня 17:24
    просмотров
    Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги
    Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги

    В результате вчерашнего теракта в Днепре погибли две волонтеры.

    Сегодня 16:50
    просмотров
    Возле церкви на Победе дети вместе со взрослыми катаются на тонком льду (ФОТО)
    Возле церкви на Победе дети вместе со взрослыми катаются на тонком льду (ФОТО)

    Дети снова катаются на едва замерзшем озере на Победе.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    Премьер-министр Канады прокомментировал вчерашний ракетный удар по многоэтажке в Днепре
    Премьер-министр Канады прокомментировал вчерашний ракетный удар по многоэтажке в Днепре

    Джастин Трюдо прокомментировал ракетную атаку, нанесенную россией по жилому дому в Днепре 14 января.

    Сегодня 15:53
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх