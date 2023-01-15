«Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка

Вчерашняя атака унесла жизни 15-летней девушки.

Помните вчерашние новости о гибели 15-летней девушки в Днепре? Она была одной из первых, кого нашли на месте попадания ракеты. Стало известно ее имя.

Девочку зовут Мария, или как ее любили называть родные – Маруся. Она профессионально занималась танцами и любила шутить. Об этом рассказала ее сестра Алиса в своей инстраграмме.

Сестра говорит, что Маша была ребенком с чувством юмора профессионального стендапа комика. Девочка постоянно улыбалась и пыталась развеселить родных.

Если бы Маша увидела сколько у меня просмотров сторис с ней, сколько донатов и ваших комментариев, она бы сказала: «Вот я хайпонула», — написала сестра Алиса.

К сожалению, жизнь этой жизнерадостной девочки вчера унесла российская ракета. Как помочь семье можно узнать здесь.

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