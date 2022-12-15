Если «102» не работает: как днепряне могут вызвать полицию

Если линия «102» перегружена или возникли проблемы со связью и нет возможности дозвониться на линию «102», номера мобильных телефонов, по которым можно обратиться в полицию:

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