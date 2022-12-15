Если «102» не работает: как днепряне могут вызвать полицию

Если линия «102» перегружена или возникли проблемы со связью и нет возможности дозвониться на линию «102», номера мобильных телефонов, по которым можно обратиться в полицию:
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Полиция Днепра разыскивает 15-летнего Олега Стебу.
Бойцы Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов в Донецкой области. Также ВСУ продолжают наносить захватчикам потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает «Днепр Инфо», ссылаясь на главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Новомосковском районе разыскивают 31-летнего Дмитрия Журавлева. Брат видел его в последнее лето, после ссоры.
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Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся к разным сценариям развития событий на фронте.
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Во время выполнения боевой задачи погиб полицейский из Днепропетровской области Виталий Малышко. Произошло это под Бахмутом в Донецком направлении. Мужчине навсегда 35-лет.
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