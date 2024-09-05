Еще и «серебро»: бегунья из Днепра завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

Оксана Ботурчук на Паралимпийских играх в Париже завоевала второе место.
Девушка пробежала 100 м за 12.17 секунды, что позволило девушке получить серебро. Это уже вторая награда легкоатлетки в Париже. Ранее Оксана получила «бронзу» в финале бега на 400 метров.
Спасибо спортсменке за то, что не сбавляет темп! – написал руководитель ОВА Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы рассказывали, что бегунья с Днепропетровщины получила «бронзу» Паралимпийских игр-2024.
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