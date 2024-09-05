Еще и «серебро»: бегунья из Днепра завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

Наша паралимпийка Оксана Ботурчук взяла медаль на дистанции по бегу.

Оксана Ботурчук на Паралимпийских играх в Париже завоевала второе место.

Девушка пробежала 100 м за 12.17 секунды, что позволило девушке получить серебро. Это уже вторая награда легкоатлетки в Париже. Ранее Оксана получила «бронзу» в финале бега на 400 метров.

Спасибо спортсменке за то, что не сбавляет темп! – написал руководитель ОВА Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы рассказывали, что бегунья с Днепропетровщины получила «бронзу» Паралимпийских игр-2024.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: