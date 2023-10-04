Еще в двух крупных городах Днепропетровщины опубликовали новые графики отключения света

Вслед за Днепром в Кривом Роге и Павлограде утвердили новые графики отключений света, которые внедрят как только потребуется.

Пока потребности во введении графиков нет, но в будущем, если энергетический террор будет продолжаться, они начнут действовать.

Ранее Центральная энергетическая компания опубликовала график плановых отключений для Днепра.

Чтобы распределить мощности три очереди потребителей поделили на под очереди. Максимальное время отключения электроэнергии составляет около 4 часов. Могут быть отклонения на 30-40 минут. Также информация в графике относительно очередей и адресов может изменяться, сообщает ЦЭК.

Кривой Рог

Павлоград и Новомосковск

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