Еще один день российского террора: Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

237-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к концу. Днепропетровщина пережила еще один день российского террора.

Детали рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Две российские ракеты сегодня попали по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Там произошел масштабный пожар, есть серьезные разрушения.

В результате обстрела в Днепре один человек получил обломочные ранения, ныне 57-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. В городе повреждено более трех десятков жилых домов, задело школы, детские сады.

Днем без света остались некоторые громады Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского и отдельных районов Днепра. Энергетики приступили к работе сразу, когда разрешила ситуация безопасности. Громады области еще остаются обесточенными. Но аварийные бригады делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия вражеской атаки и вернуть свет в дома граждан.

В Криворожском районе снова чрезвычайная ситуация в полях: на вражеском снаряде взорвался трактор. Техника повреждена, водитель поражений не получил.

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