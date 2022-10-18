Еще один день российского террора: Лукашук о ситуации на Днепропетровщине

Детали рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Две российские ракеты сегодня попали по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Там произошел масштабный пожар, есть серьезные разрушения.
В результате обстрела в Днепре один человек получил обломочные ранения, ныне 57-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. В городе повреждено более трех десятков жилых домов, задело школы, детские сады.
Днем без света остались некоторые громады Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского и отдельных районов Днепра. Энергетики приступили к работе сразу, когда разрешила ситуация безопасности. Громады области еще остаются обесточенными. Но аварийные бригады делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия вражеской атаки и вернуть свет в дома граждан.
В Криворожском районе снова чрезвычайная ситуация в полях: на вражеском снаряде взорвался трактор. Техника повреждена, водитель поражений не получил.
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