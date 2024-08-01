Еще одна спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024

Елизавета Литвиненко родом из Покрова Никопольского района. На Олимпийских играх она соперничала против Лорианы Куки из Косово и победила в 1/8 финала. Таким образом спортсменка завоевала путевку в 1/4 финала.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В четверть финале днепровская дзюдоистка встретится с представительницей Италии Алисой Белланди.
Напомним, ранее мы писали, что сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях.
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