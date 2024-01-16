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  • Еще на почти 600 тыс. грн: Каменский городской совет объявил новые тендеры на «освещение деятельности»

Еще на почти 600 тыс. грн: Каменский городской совет объявил новые тендеры на «освещение деятельности»

Сегодня 10:50
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Тендерный ажиотаж продолжается!

Новости Днепра про Еще на почти 600 тыс. грн: Каменский городской совет объявил новые тендеры на

Только на днях мы писали, что структуры горсовета Каменского планируют потратить на «освещение деятельности» более 500 тыс. грн, как на сайте государственных закупок появились новые тендеры на подобные услуги, общая стоимость которых составляет почти 600 тыс. грн.

Так, Каменский городской совет планирует заказать «услугу по изготовлению, размещению и трансляции информационных материалов по освещению деятельности Каменского городского совета и его исполнительных органов в радиоэфире FM-диапазона, в зону оповещения которых входит Каменский район, город Днепр и город Каменское”. Ожидаемая стоимость – 500 000 грн. В настоящее время продолжается прием предложений.

Новости Днепра про Еще на почти 600 тыс. грн: Каменский городской совет объявил новые тендеры на

Услуги по «освещению деятельности» заказало и управление культуры Каменского городского совета. Тендер на 99000 грн был проведен 15 января. Предмет закупки – освещение деятельности этого управления в сети Интернет.

Новости Днепра про Еще на почти 600 тыс. грн: Каменский городской совет объявил новые тендеры на

Победителем избрали уже знакомое ООО «Информационное агентство «Пильний погляд».

Новости Днепра про Еще на почти 600 тыс. грн: Каменский городской совет объявил новые тендеры на

Отметим, это общество также будет освещать в интернете деятельность управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Каменского городского совета.

Продолжение следует?!

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