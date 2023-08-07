Еще есть время зарядить все: где сегодня в Днепре не будет света с 8 до 18 (АДРЕСА)

Сегодня, 7 августа, в Днепре не будет света 10 часов – с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, 7 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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