Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 12 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 25 августа, в связи с проведением плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК в Днепре будут выключать свет.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 25 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56-А;

пер. Ключевой: 1.

А с 08:00 до 20:00:

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Раньше мы писали, что сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса.

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