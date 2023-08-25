Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 12 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 25 августа, в связи с проведением плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК в Днепре будут выключать свет.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 25 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 08:00 до 20:00:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Раньше мы писали, что сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса.
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