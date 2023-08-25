Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 12 часов (АДРЕСА)

Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 12 часов (АДРЕСА)

Сегодня 07:15
просмотров

Подготовьтесь!

Новости Днепра про Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 12 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 25 августа, в связи с проведением плановых ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК в Днепре будут выключать свет.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 25 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Энергетическая: 7, 9-Д, 11;
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56-А;
  • пер. Ключевой: 1.

А с 08:00 до 20:00:

  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Раньше мы писали, что сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса. 

Читайте также:

Новости Днепра про Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 12 часов (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре не будет света 12 часов (АДРЕСА)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей

Сегодня ночью на улице Юрия Савченко произошел пожар.

На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала
Новости Днепра
Сегодня 06:45
На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала

Нужна ваша помощь!

Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса
Новости Днепра
Вчера 21:58
Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса

В Днепре в последние дни августа запланировано отключение света.

До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары
Новости Днепра
Вчера 21:23
До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары

На Днепр движется последняя волна африканской жары в этом году.

Последние новости

В Днепропетровской области прогремит взрыв: что произошло и когда
В Днепропетровской области прогремит взрыв: что произошло и когда

Без паники!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей
В Днепре на Савченко ночью горел склад: пожар тушили 19 спасателей

Сегодня ночью на улице Юрия Савченко произошел пожар.

Сегодня 08:30
4
просмотров
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили беспилотник и ракету
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили беспилотник и ракету

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 08:00
6
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала
На Днепропетровщине разыскивают 52-летнюю женщину: ушла из дома и пропала

Нужна ваша помощь!

Сегодня 06:45
4
просмотров
Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождь
Погода на 25 августа: в Днепре облачно, возможен дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса
Сотням потребителей в Днепре и области с 28 по 31 августа отключат свет: все адреса

В Днепре в последние дни августа запланировано отключение света.

Вчера 21:58
152
просмотров
До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары
До +40: когда Днепр накроет последняя волна африканской адской жары

На Днепр движется последняя волна африканской жары в этом году.

Вчера 21:23
31
просмотров
Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)
Свободны и несокрушимы: в Днепре зажгли 2 тысячи свечей в форме гигантского трезубца (ФОТО)

В Днепре зажгли более 2 тысяч свечей.

Вчера 20:44
4
просмотров
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины
Служил вместе с сыном: в Донецкой области погиб 56-летний военный из Днепропетровщины

В Покрове похоронят 56-летнего Михаила Коломойца.

Вчера 20:00
5
просмотров
Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра
Сколько пострадавших в результате ракетного удара 24 августа до сих пор в больницах Днепра

В больницах Днепра лечат троих травмированных в результате ночного ракетного удара 24 августа.

Вчера 19:23
15
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх