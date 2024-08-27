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Еще двое могут находиться под завалами: подробности последствий вражеского удара по гостинице в Кривом Роге

Сегодня 07:56
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Вражеская ракета попала в гостиницу в Кривом Роге.

Новости Днепра про Еще двое могут находиться под завалами: подробности последствий вражеского удара по гостинице в Кривом Роге

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак обнародовал подробности вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры в ночь на 27 августа в Кривом Роге.

Враг попал баллистикой в гостиницу. Известно о двух погибших — мужчине и женщине. Еще пять человек пострадали. В больницу госпитализировали 45-летнюю женщину в тяжелом состоянии и 37-летнего мужчину в среднем. Остальные три пострадавших будут лечиться амбулаторно.

К сожалению, два человека не выходят на связь. Вероятно, они находятся под завалами. Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи.

Психологи оказали помощь 11 взрослым и 2 детям.

Повреждены: 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

Фото с места событий:

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Новости Днепра про Еще двое могут находиться под завалами: подробности последствий вражеского удара по гостинице в Кривом РогеУкраїнська Новости Днепра про Еще двое могут находиться под завалами: подробности последствий вражеского удара по гостинице в Кривом РогеРусский

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