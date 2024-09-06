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  • Еще две редкие каменные бабы «эвакуировались» в Днепр из зоны боевых действий

Еще две редкие каменные бабы «эвакуировались» в Днепр из зоны боевых действий

Сегодня 16:55
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Каменные бабы снова были эвакуированы в Днепр.

Новости Днепра про Еще две редкие каменные бабы

В Днепровский национальный исторический музей имени Яворницкого попали новые памятники древней каменной пластики, спасенные от уничтожения в прифронтовой зоне. Об этом на Facebook сообщил волонтер и сотрудник музея Юрий Фаныгин.

Достопримечательности времен энеолита-бронзы в возрасте до 6 тысяч лет обнаружили в захоронениях в курганах на территории Днепровщины. Курганы исследовала Днепровская археологическая экспедиция Института Археологии Украины АН под руководством Ирины Шабельниковой.

«Археология и война… Последние 100-150 лет эти вещи существуют рядом, параллельно или одновременно. Если ты не финансируешь своих археологов, то враг точно финансирует своих», – отметил волонтер.

Волонтер благодарен воюющим бойцам, которые вопреки своей загруженности находят время заботиться об археологических памятниках.

«Будущее без культуры невозможно. А возможно без нее оно не имеет смысла», — резюмировал Фаныгин

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