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  • Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины

Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины

Сегодня 20:08
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Спортсмены из Днепропетровщины завоевали для Украины уже четыре медали.

Новости Днепра про Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины

Во Франции проходят Паралимпийские игры-2024, которые начались 28 августа. Спортсмены из Днепропетровщины завоевали еще две медали для Украины, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

В финале по метанию копья Владислав Белый получил серебряную награду. Его результат – 52,86 метра. Это второе «серебро» олимпийца. Первую медаль Владислав завоевал в Токио.

Новости Днепра про Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины

Еще одну победу для Украины сегодня одержала пловчиха из Днепропетровщины Ирина Пойда. Спортсменка завоевала вторую серебряную награду в Паралимпийских играх.

Вчера дебютантка Паралимпиады завоевала серебро на 200-метровке свободным стилем, а сегодня – в той же дисциплине на дистанции 100 м (класс S5). Результат спортсменки – 1:17:37.

В общем, это седьмая медаль Украины на Паралимпиаде-2024 и четвертая – завоеванная спортсменами Днепропетровщины.

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