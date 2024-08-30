Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины

Во Франции проходят Паралимпийские игры-2024, которые начались 28 августа. Спортсмены из Днепропетровщины завоевали еще две медали для Украины, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
В финале по метанию копья Владислав Белый получил серебряную награду. Его результат – 52,86 метра. Это второе «серебро» олимпийца. Первую медаль Владислав завоевал в Токио.
Еще одну победу для Украины сегодня одержала пловчиха из Днепропетровщины Ирина Пойда. Спортсменка завоевала вторую серебряную награду в Паралимпийских играх.
Вчера дебютантка Паралимпиады завоевала серебро на 200-метровке свободным стилем, а сегодня – в той же дисциплине на дистанции 100 м (класс S5). Результат спортсменки – 1:17:37.
В общем, это седьмая медаль Украины на Паралимпиаде-2024 и четвертая – завоеванная спортсменами Днепропетровщины.
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