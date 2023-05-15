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  • Эрдоган vs Киличдароглу: в Турции не выбрали президента и готовятся ко второму туру

Эрдоган vs Киличдароглу: в Турции не выбрали президента и готовятся ко второму туру

Сегодня 16:32
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Эрдоган был в шаге от победы.

Новости Днепра про Эрдоган vs Киличдароглу: в Турции не выбрали президента и готовятся ко второму туру

В Турции объявили результаты выборов президента. Лидирует нынешний президент страны Реджеп Тайип Эргодан. За него проголосовало 49,5% избирателей, то есть действующий руководитель был «в шаге» от победы в первом туре. Впрочем, его главный противник Кемаль Киличдароглу не сильно отстал, набрав 44,89%.

По данным турецкого ЦИК, второй тур президентских выборов назначен на 28 мая.

А вот в выборах в турецкий парламент побеждает альянс Эрдогана, набрав 49,46% голосов. Таким образом, партия действующего президента займет 320 из 600 мест.

Что предшествовало

14 мая в Турции прошли очередные выборы президента, которые называют историческими. Нынешний глава Турции Реджеп Эрдоган, занимающий этот пост более 20 лет, может проиграть своему оппоненту и оппозиционеру Кемаль Киличдароглу. По данным опросов, тот имеет значительную поддержку в турков.

Выборы не обошлись без скандалов. В частности, Киличдароглу заявил о возможном вмешательстве в избирательный процесс РФ, а Эрдогана застукали на участках, когда он раздавал детям деньги. Хотя это нельзя считать прямым подкупом людей, но этот случай вызвал негодование в Турции.

 

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Новости Днепра про Эрдоган vs Киличдароглу: в Турции не выбрали президента и готовятся ко второму туруУкраїнська Новости Днепра про Эрдоган vs Киличдароглу: в Турции не выбрали президента и готовятся ко второму туруРусский

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