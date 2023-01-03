Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца

Медсестра Екатерина Юрченко — самый близкий человек пока нет мамы, которая разрывается между Днепром и Харьковом. Екатерина ему рассказывает о себе. Им есть о чем помечтать и о чем поговорить, но трубки в горле Александра не позволяют сказать друг другу, о чем они думают. Их жизнь только начинается.

«Я прошу не унывай, — ласково обрабатывая ранения — мы еще обо всем долго будем разговаривать», — говорит раненому медсестра.