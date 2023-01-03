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Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца

Сегодня 21:15
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У защитника гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней поверхности, правосторонний пневмоторакс. Все новогодние праздники врачи Мечникова спасали ему жизнь.

Новости Днепра про Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца

Без обследования и операции на ангиографе шансов не оставалось, — пишет Информатор со ссылкой на постСергея Рыженко -генерального директора ДОКБ им. Мечникова.

«Критическая потеря крови. Огромная гематома шеи, смещение трахеи. Шея за счет наполнения крови увеличилась вдвое. Большой обломок в сонной артерии» — пишет медик.

Сам боец ​​родом из Харькова. После операции приехала его мать.

«Она гладила его волосы руками, рассказывая, каким он был в детстве.
У них большая, счастливая харьковская семья. Старшая дочь и мама работают в харьковской больнице, леча всех, кто попал в беду», — добавил Рыженко.

Медсестра Екатерина Юрченко — самый близкий человек пока нет мамы, которая разрывается между Днепром и Харьковом. Екатерина ему рассказывает о себе. Им есть о чем помечтать и о чем поговорить, но трубки в горле Александра не позволяют сказать друг другу, о чем они думают. Их жизнь только начинается.

«Я прошу не унывай, — ласково обрабатывая ранения — мы еще обо всем долго будем разговаривать», — говорит раненому медсестра.

 

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