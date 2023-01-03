Ему только испольнилось 20: в Днепре спасают раненого бойца

«Критическая потеря крови. Огромная гематома шеи, смещение трахеи. Шея за счет наполнения крови увеличилась вдвое. Большой обломок в сонной артерии» — пишет медик.
«Она гладила его волосы руками, рассказывая, каким он был в детстве.
У них большая, счастливая харьковская семья. Старшая дочь и мама работают в харьковской больнице, леча всех, кто попал в беду», — добавил Рыженко.
«Я прошу не унывай, — ласково обрабатывая ранения — мы еще обо всем долго будем разговаривать», — говорит раненому медсестра.
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