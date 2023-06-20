Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы

Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания Елены Матвиенко, просим сообщить в отделение полиции № 5 Криворожского РУП или по телефонам: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 597 07.

Одета в темные джинсы и розовую футболку.

6 июня женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

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