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Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы

Сегодня 07:15
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6 июня женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Новости Днепра про Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые.
 
Одета в темные джинсы и розовую футболку.
 
Если вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания Елены Матвиенко, просим сообщить в отделение полиции № 5 Криворожского РУП или по телефонам: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 597 07.

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Новости Днепра про Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметыУкраїнська Новости Днепра про Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметыРусский

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