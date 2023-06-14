Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном на сайте учреждения.
Европейский суд по правам человека рассмотрел иск трех экс-заключенных, которые пожаловались на бесчеловечные условия содержания в украинском СИЗО. Жалобы поступили от людей, некоторое время находившихся в СИЗО Киева, Черкасс и Днепра.
Так, 38-летний Виталий из Днепра, который в течение 3 лет 9 месяцев и 3 дней провел в местном СИЗО, пожаловался на бесчеловечные условия содержания. По его словам, он жил в камере, которая была чуть больше трех метров.
Виталий жаловался на нехватку свежего воздуха, отсутствие приватности во время посещения туалета. Заключенного не выпускали на прогулки по свежему воздуху, у него не было доступа к душу и качественной питьевой воде. В камере была плесень, а постельное белье и кровать были грязными.
Европейский суд рассмотрел обращение Виталия и признал, что права мужчины были нарушены. Теперь государственное учреждение должно выплатить ему 9800 евро компенсации за содержание в бесчеловечных условиях.
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