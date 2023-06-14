Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

Сегодня 11:42
просмотров

Бывший заключенный пожаловался в Европейский суд по правам человека на бесчеловечные условия содержания в СИЗО.

Новости Днепра про Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗО

Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном на сайте учреждения.

Европейский суд по правам человека рассмотрел иск трех экс-заключенных, которые пожаловались на бесчеловечные условия содержания в украинском СИЗО. Жалобы поступили от людей, некоторое время находившихся в СИЗО Киева, Черкасс и Днепра.

Так, 38-летний Виталий из Днепра, который в течение 3 лет 9 месяцев и 3 дней провел в местном СИЗО, пожаловался на бесчеловечные условия содержания. По его словам, он жил в камере, которая была чуть больше трех метров.

Виталий жаловался на нехватку свежего воздуха, отсутствие приватности во время посещения туалета. Заключенного не выпускали на прогулки по свежему воздуху, у него не было доступа к душу и качественной питьевой воде. В камере была плесень, а постельное белье и кровать были грязными.

Европейский суд рассмотрел обращение Виталия и признал, что права мужчины были нарушены. Теперь государственное учреждение должно выплатить ему 9800 евро компенсации за содержание в бесчеловечных условиях.

Читайте также:

Новости Днепра про Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗОУкраїнська Новости Днепра про Эксзаключенный из Днепра отсудил у государства 9,8 тысяч евро компенсации за бесчеловечные условия в СИЗОРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как в Днепре работает общественный транспорт 14 июня
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Как в Днепре работает общественный транспорт 14 июня

    14 июня электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию…

    Респект ПВО: Днепропетровскую область атаковали 3 «Шахедами», все сбито
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Респект ПВО: Днепропетровскую область атаковали 3 «Шахедами», все сбито

    Ночью 14 июня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область «Шахедами».

    12 жертв: в больнице скончался мужчина, пострадавший от ракетной атаки в Кривом Роге
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    12 жертв: в больнице скончался мужчина, пострадавший от ракетной атаки в Кривом Роге

    Число жертв после обстрела Кривого Рога во вторник, 13 июня,…

    Огонь уничтожил автомобиль: в Павлограде тушили пожар на предприятии
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Огонь уничтожил автомобиль: в Павлограде тушили пожар на предприятии

    Поздним вечером 13 июня на территории одного из производственных предприятий…

    Последние новости

    В Днепропетровской области мужчина обманул 4 переселенцев, которые хотели арендовать квартиру
    В Днепропетровской области мужчина обманул 4 переселенцев, которые хотели арендовать квартиру

    В Покрове на Днепропетровщине мужчина обманывал переселенцев, которые хотели арендовать жилье.

    Сегодня 10:56
    просмотров
    В ракете, которой РФ ударила по Кривому Рогу, были найдены детали из стран-союзниц Украины
    В ракете, которой РФ ударила по Кривому Рогу, были найдены детали из стран-союзниц Украины

    РФ сумела обойти санкции, а ракета которой ударили по Кривому Рогу изготовили в апреле 2023 года.

    Сегодня 10:22
    0
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 14 июня
    Как в Днепре работает общественный транспорт 14 июня

    14 июня электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Респект ПВО: Днепропетровскую область атаковали 3 «Шахедами», все сбито
    Респект ПВО: Днепропетровскую область атаковали 3 «Шахедами», все сбито

    Ночью 14 июня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область «Шахедами».

    Сегодня 09:30
    просмотров
    12 жертв: в больнице скончался мужчина, пострадавший от ракетной атаки в Кривом Роге
    12 жертв: в больнице скончался мужчина, пострадавший от ракетной атаки в Кривом Роге

    Число жертв после обстрела Кривого Рога во вторник, 13 июня, возросло до 12 человек. Ночью в больнице скончался мужчина, получивший сильные ожоги.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Огонь уничтожил автомобиль: в Павлограде тушили пожар на предприятии
    Огонь уничтожил автомобиль: в Павлограде тушили пожар на предприятии

    Поздним вечером 13 июня на территории одного из производственных предприятий Павлограда произошел пожар.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Оккупанты продолжают атаковать крылатыми ракетами и БпЛА: ситуация на фронте
    Оккупанты продолжают атаковать крылатыми ракетами и БпЛА: ситуация на фронте

    Россия сосредотачивает свои основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей - за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Спортсменка из Днепра завоевала серебро в молодежном Чемпионате Европы по скалолазанию
    Спортсменка из Днепра завоевала серебро в молодежном Чемпионате Европы по скалолазанию

    Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    За мир в своей стране боец ​​из Днепропетровщины отдал самое ценное – жизнь
    За мир в своей стране боец ​​из Днепропетровщины отдал самое ценное – жизнь

    Днепропетровщина снова потеряла героя.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 14 июня: в Днепре будет облачно
    Погода на 14 июня: в Днепре будет облачно

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх