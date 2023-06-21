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  • Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров

Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров

Сегодня 14:02
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Сырье, которое добывали на Демуринском ГОКе, поставляли производителям российских крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов и вертолетов.

Новости Днепра про Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских

Российскому олигарху и экс-владельцу Демуринского комбината в Днепропетровской области объявили о подозрении. Силовики собрали все необходимые улики, сообщили в СБУ.

Речь идет о Михаиле Шелкове, который раньше пытался вывести конфискованное имущество из комбината.

Сырье, а именно редкие минералы из которых производят титан, вывозили в РФ. Затем его использовали при изготовлении крылатых ракет, вертолетов КА-52, самолетов МиГ-35 и СУ-35.

По данным следствия, Шелков скрыто владел комбинатом еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Фактическое управление предприятием осуществляло через советника гендиректора российского монополиста по производству титана ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — одного из крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок РФ, — отметили в СБУ

После февраля 2023 года олигарх попытался передать компанию подконтрольной украинской компании, чтобы избежать санкций. Однако эту сделку обнаружили и теперь 100% имущества комбината принадлежит государству.

Шелкову и его сообщнику Федосееву сообщили о подозрении по статьям о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

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