Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров

Российскому олигарху и экс-владельцу Демуринского комбината в Днепропетровской области объявили о подозрении. Силовики собрали все необходимые улики, сообщили в СБУ.
Речь идет о Михаиле Шелкове, который раньше пытался вывести конфискованное имущество из комбината.
Сырье, а именно редкие минералы из которых производят титан, вывозили в РФ. Затем его использовали при изготовлении крылатых ракет, вертолетов КА-52, самолетов МиГ-35 и СУ-35.
По данным следствия, Шелков скрыто владел комбинатом еще до начала полномасштабного вторжения РФ.
Фактическое управление предприятием осуществляло через советника гендиректора российского монополиста по производству титана ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — одного из крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок РФ, — отметили в СБУ
После февраля 2023 года олигарх попытался передать компанию подконтрольной украинской компании, чтобы избежать санкций. Однако эту сделку обнаружили и теперь 100% имущества комбината принадлежит государству.
Шелкову и его сообщнику Федосееву сообщили о подозрении по статьям о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
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