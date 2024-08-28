Экстренные отключения света в Днепре отменены: произошли изменения в графиках

В Днепре и области отменили экстренные отключения света.

Экстренные отключения света, введенные сегодня, 28 августа, с 11:00 отменены. Об этом сообщили в официальном канале ДТЭК. Это означает, что меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться исключительно по графику.

Кроме того, произошли изменения в применении графиков почасовых отключений. Объем мер ограничения до конца дня увеличен — в Днепропетровской области будет действовать три очереди отключений одновременно.

Напомним, что сейчас украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо, — говорится в сообщении Укрэнерго.

По состоянию на 12:00 применяется отключение абонентов ЦЭК 5, 6 и 2 очереди до 14.00.

Что такое очереди отключений?

Напомним, что потребители каждой области поделены на 6 очередей – групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Если применяют отключение только одной очереди графиков, это означает, что света у определенной группы в течение суток не будет 4 часа, две очереди одновременно – 8 часов, три очереди – 12 часов, а если отключают четыре очереди одновременно, тогда света не будет больше 12 часов .

Кроме этого, существуют «светло-серые» графики отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключения света возможны – 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

О том, в какую именно очередь попадает ваш адрес, и подробнее о графиках можно узнать на сайтах облэнерго – ДТЕК и ЦЭК. В Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК можно следить за возможными изменениями в применении ограничений потребления.

Напомним, графики отключения света вернулись после масштабной вражеской атаки ракетами по Украине.

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