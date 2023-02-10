Экстренные отключения света: что в Днепре с водой и теплом

Об этом сообщили в горсовете.
По состоянию на 11:00 возобновлена работа 3 котельных КП «Жилсервис-Днепр» в Центральном районе. Они временно не работали из-за веерных отключений ДТЭК. Без отопления находились жители 37 жилых домов по просп. Александра Поля, ул. Полетаева и ул. Новосельной.
Сейчас теплоснабжение в домах возобновлено.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Перекрыто теплоснабжение в жилых домах по адресу ул. Титова 2, 2а, СШ 89 на ул. Титова, 4. Работы завершат к концу дня.
Запущена работа районной котельной на ул. Князя Владимира Великого. В настоящее время она работает от генератора.
Запустили повышающую насосную станцию (ПНС), восстановленное давление в сети систем водоснабжения по адресам:
просп. Слобожанский, дом. 40-90;
ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;
просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;
ул. Батумская, дом. 8-64;
ул. Старочумацкая, дом. 1, 10, 11;
ул. Квитки Цисык, дом. 1-36,
ул. Яркая, дом. 1-41;
ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,
ул. Осенняя, дом. 7-13.
Кожемяки, дом. 1, 3,5,7,9,11,17,19;
просп. Слобожанский, дом. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79,81,83,83а, 85;
Дарницкая, д.4, 7, 9, 11.
Впрочем, ситуация постоянно меняется, некоторые котельные могут отключить.
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