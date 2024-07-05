Эксработник ГСЧС сливал пароли блокпостов на Днепропетровщине: детали

Соответствующее сообщение опубликовано в официальном канале Службы Безопасности.
В публикации СБУ рассказали, что фигурант – 31-летний житель Юрьевского района, работал в местном подразделении ГСЧС в начале полномасштабного вторжения.
Также стало известно, что он шпионил по пунктам наибольшего сосредоточения личного состава военной техники Сил Обороны.
Контрразведки СБУ задержали мужчину в марте 2022 года.
В ходе расследования выяснилось, что ГСЧСник самостоятельно вышел на связь с российскими спецслужбами через прокремлевского блоггера Юрия Подоляку, с которым общался в Telegram-канале.
После дистанционной вербовки вражеский пропагандист выступал в роли «связного» между агентом и его куратором – кадровым сотрудником ФСБ, – рассказали в СБУ.
Общение проходило через фейковый аккаунт в анонимном чате популярного мессенджера.
При обыске у фигуранта изъяли телефон с поличным его разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.
По данным СБУ, а также материалами суда, предатель был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 111 (государственное предательство в условиях военного положения) Уголовного Кодекса Украины. Его осудили на 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, сотрудник ГСЧС весной 2022 года общался с сотрудником российского фсб из Белгорода и передавал информацию для пересечения блокпостов во время комендантского часа. Ранее мы писали, что в приговоре Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 25 июня говорится, что во время суда мужчина заявил, что уголовное производство сфальсифицировано.
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