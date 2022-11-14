Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на овощи в Украине

Цены на овощи на украинском рынке станут расти уже весной 2023 года.

К удорожанию приведут значительные затраты на хранение и риски перебоев со снабжением электроэнергией.

Такой прогноз сделал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Можно сказать, что к весне все овощи борщового набора, кроме картофеля, будут дорожать, поскольку затраты на хранение велики, и есть риски из-за перебоев электроснабжения – не очень качественно может храниться продукция, – отметил эксперт.

И подчеркнул, что дефицита таких овощей, как картофель и морковь, в Украине сегодня нет. Однако наблюдается дефицит лука. Это связано с тем, что основные районы его выращивания пока оккупированы.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды: адреса.

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