Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад

Ботанический сад кроме выходных будет работать в субботу, 21 сентября. Он будет открыт для посетителей с 10:00 до 16:00. Вход с ул. Бронетанковый.
Об этом сообщила администрация Ботанического сада ДНУ в Facebook.
В субботу планируют провести интересные экскурсии. Начало первой в 10:30. Стоимость – 30 грн.
Посетители также смогут прогуляться по экспозиционной оранжерее, принять участие в большом обмене растений, сыграть в лотерею и выиграть за донат призы.
Стоимость билетов:
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