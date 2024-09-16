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Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад

Сегодня 10:42
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В Днепре жителей на выходных приглашают в ботсад.

Новости Днепра про Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсад

Ботанический сад кроме выходных будет работать в субботу, 21 сентября. Он будет открыт для посетителей с 10:00 до 16:00. Вход с ул. Бронетанковый.

Об этом сообщила администрация Ботанического сада ДНУ в Facebook.

В субботу планируют провести интересные экскурсии. Начало первой в 10:30. Стоимость – 30 грн.

Посетители также смогут прогуляться по экспозиционной оранжерее, принять участие в большом обмене растений, сыграть в лотерею и выиграть за донат призы.

Стоимость билетов:

  • Для взрослых – 45 грн;
  • Для детей – 15 грн
  • Вход в экспозиционную оранжерею – 45 грн.

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Новости Днепра про Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсадУкраїнська Новости Днепра про Экскурсии и лотерея: в Днепре на выходных будет работать ботсадРусский

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