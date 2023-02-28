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  • Экс-игрока «Днепра» назначили и.о. главного тренера национальной сборной по футболу

Экс-игрока «Днепра» назначили и.о. главного тренера национальной сборной по футболу

Сегодня 15:16
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Бывший игрок "Днепра" исполняет обязанности тренера национальной сборной по футболу.

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Об этом сообщили на странице Украинской ассоциации футбола на Facebook.

Руслан Ротань назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Это решение уже утвердил Исполком Украинской ассоциации футбола по предложению Комитета национальных сборных команд УАФ.

Ротань будет исполнять обязанности главного тренера, пока не будет подписано соглашение с Сергеем Ребровым, с которым сейчас ведет переговоры администрация УАФ.

Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026, — говориться в сообщении.

Напомним, ранее Руслан Ротань стал тренером команды УПЛ «Александрия» и молодежной сборной по футболу. Контракт с ним продлили до окончания Евро-2023, куда попала украинская молодежная сборная. Таким образом, он будет временно работать на «три фронта».

Руслан Ротань — украинский футболист, один из бывших игроков ФК «Днепр», «Динамо» и сборной Украины. С 2018 года возглавлял молодежную сборную по футболу.

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