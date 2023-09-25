Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов

Бывшего военкома Днепропетровщины подозревают в незаконном обогащении, ведь его финансовое состояние не совпадает с официальной зарплатой. По данным следствия, только за полтора года полномасштабной войны чиновник получил 8,8 миллиона гривен.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Офис генпрокурора.
Подозрение решили объявить после того, как НАПК промониторило образ жизни чиновника.
По данным НАПК, на протяжении 2022-2023 годов военком приобрел две квартиры в Днепре и автомобили — Volkswagen Passat, Ford Ranger, Audi А6, Volkswagen ID.6. Общая стоимость имущества составила 8,8 миллиона гривен, что составляет почти 250 тысяч долларов.
Кроме этого, в прошлом году супруга чиновника получила в подарок от близкого родственника 65 тысяч долларов. Отец военного стал основателем компании, которая в июле этого года приобрела часть торгового комплекса на Днепропетровщине, который стоит 1,15 миллиона гривен. Сам начальник Днепропетровского ОТЦК и СП в 2021 году приобрел в собственность два земельных участка и жилой дом.
Именно приобретение этого имущества стало поводом к открытию дела против чиновника, ведь его значительно превысит официальные доходы военкома и его семьи.
Напомним, ранее Владимир Зеленский поручил уволить всех военных в Украине и назначить на их должности ветеранов. Это касается и днепровского военкома.
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