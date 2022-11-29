Экс-нардепа и действующего президента УАФ Андрея Павелко арестовали

Об этом сообщил журналист Константин Андрююк в своем канале.
Суд разрешил внести Андрею Павелко залог, чем тот и воспользовался и теперь находится под домашним арестом. Сумма залога составила почти 10 млн грн.
Еще в 2019 году Национальная полиция зарегистрировала криминальное производство касательно руководства УАФ из-за возможных финансовых махинаций и хищения 270 млн грн из государственного бюджета. Средства были выделены на строительство полей со штучным покрытием в разных регионах Украины. Другие дела в отношении Андрея Павелко касаются завладения деньгами предприятий «ФФУ ПРодакш» и «Спорт технология», а также недостоверного декларирования имущества и злоупотребления служебным положением.
Вчера аналогичная мера была избрана и для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.
Андрей Павелко – украинский политик и президент УАФ с марта 2015 года. Был главой федерации футбола Днепропетровской области, а позже был избран главной областного отделения НОК. В Верховной Раде VIII созыва был председателем бюджетного комитета.
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