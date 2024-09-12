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Экс-главу ДнепроОГА подозревают в хищении денег на ремонте дорог

Сегодня 18:32
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Ряд эксчиновников Днепропетровской ОГА подозреваются в дорожной коррупции.

Новости Днепра про Экс-главу ДнепроОГА подозревают в хищении денег на ремонте дорог

Бывшему главе Днепропетровской ОВА (ОГА) сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 364 (служебное злоупотребление, повлекшее тяжкие последствия). Его, еще трех экс-чиновников Днепропетровской ОВА и руководителя субъекта хозяйственной деятельности подозревают в дорожной коррупции.

Схему на 286 миллионов гривен разоблачило Национальное антикоррупционное бюро совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой, сообщили в пресс-службе НАБУ.

В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство позволяло первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь, говорится в публикации НАБУ.

Установлено, что подозреваемые в соответствующих документах заменили сведения о необходимости капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания (поддержка дорог в пригодном для передвижения транспорта состоянии). На такое обслуживание «выделили» сумму до 1,5 млрд. гривен. На эти средства были заключены договоры.

Известно, что соответствующие работы выполнялись компанией, связанной с экспредседателем Днепропетровской ОГА. Сама же компания завысила стоимость материалов более чем на 286 миллионов гривен.

Часть украденных с помощью схемы средств вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине экс-чиновник закупила квадрокоптеры для военных по завышенной цене.

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