Экс-бухгалтер лицея на Днепропетровщине насчитала себе и коллегам лишний 1 млн грн зарплаты

За финансовые махинации судили экс-бухгалтерку лицея на Днепропетровщине.

Суд признал виновной бывшую главную бухгалтершу одного из лицеев города Желтые Воды в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По решению суда обвиняемая получила 7 лет лишения свободы с конфискацией надлежащего имущества. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что осужденная в течение двух лет безосновательно завышала себе и двум работникам лицея заработную плату. Она вносила ложные данные о размере выплат в систему Интернет-банкинга, на основании которых незаконно начислялись бюджетные средства.

Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск более чем на 1 млн грн для возмещения нанесенного ущерба. В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

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