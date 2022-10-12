Экономим электричество: россияне утром ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине

Экономим электричество! Дома, на работе. Везде, где можно его экономить. Сейчас это очень важно. Работаем, – написал Валентин Резниченко.

На месте удара работают спасатели. Когда они потушат огонь, энергетики попытаются восстановить оборудование.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

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