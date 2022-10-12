Экономим электричество: россияне утром ударили по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине

Сегодня утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
На месте удара работают спасатели. Когда они потушат огонь, энергетики попытаются восстановить оборудование.
Экономим электричество! Дома, на работе. Везде, где можно его экономить. Сейчас это очень важно. Работаем, – написал Валентин Резниченко.
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