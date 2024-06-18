Экологи бьют тревогу из-за массовой гибели сомов в Днепре

На это обратил внимание днепровский эколог, кандидат биологических наук, преподаватель ДНУ Гончара Вадим Манюк. По его словам, у Днепровых Порогов наблюдается экологическая катастрофа из-за массового мора сомов.
Эколог отметил, что у берега были зафиксированы десятки тушек сомов, которые уже начали гнить. Массовый мор произошел на Днепре между Алексеевкой и Никольским-на-Днепре, что в Днепровском районе.
Это длится уже не первый день, но причины гибели рыбы до сих пор установить не удалось.
Свидетели этой катастрофы из числа неравнодушных местных жителей сейчас ожидают прибытия представителей рыбинспекции, – пишет Вадим Манюк.
Что интересно, мрут именно сомы, трупов других рыб эколог не видел.
Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Днепровского государственного аграрно-экономического университета Роман Новицкий предположил, что сомы могли погибнуть несколько недель назад. На это указывает их состояние.
Снова срочно вызванные лаборанты или ветлаборатории, или Госпродпотребслужбы под наблюдением экологической службы отберут пробы воды (которая уже давно “убежала”), найдут превышение нитратов и малое содержание кислорода… И все! Мы почему-то всегда констатируем факты, но причины никогда не устраняем (сбросы, распашки до уреза воды), – прокомментировал сообщение ученый.
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