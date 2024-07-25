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Эколог рассказал, почему в Днепре массово погибает рыба

Сегодня 11:33
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Недавно на пляжах Днепра заметили, что в реке массово гибнет рыба, а вода отошла на несколько метров от берега.

Новости Днепра про Эколог рассказал, почему в Днепре массово погибает рыба

Река Днепр очень обмелела. Это заметили местные жители на пляжах Сагайдак, Монастырском и других. Также у берега фиксировали массовую гибель рыбы.

Эколог Алексей Ангурец отмечает, что на снижение уровня воды в Днепре влияет продолжительная жара и регулирование реки плотинами. Из-за искусственных водохранилищ течение в водоеме не может двигаться естественно. Это приводит к загрязнению реки, в результате чего погибает рыба. Об этом сообщает «Суспільне».

«Это имеет значительные экологические последствия. Нам нужно следить за состоянием реки, профессионально оценивать и разрабатывать программы по его улучшению, уменьшать загрязнение. Проблемой является очистка хозбытовых стоков. Водоканалы являются одними из крупнейших загрязнителей реки Днепр. Нужно четко понимать причину, не было ли какую-либо четкую причину? там загрязнение, сброс», — сказал Алексей Ангурец.

По его словам, чтобы сохранить самую большую реку страны, нужно обновить системы очистки воды во всех областях, получающих водоснабжение из ее ресурсов.

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