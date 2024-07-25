Эколог рассказал, почему в Днепре массово погибает рыба

Река Днепр очень обмелела. Это заметили местные жители на пляжах Сагайдак, Монастырском и других. Также у берега фиксировали массовую гибель рыбы.
Эколог Алексей Ангурец отмечает, что на снижение уровня воды в Днепре влияет продолжительная жара и регулирование реки плотинами. Из-за искусственных водохранилищ течение в водоеме не может двигаться естественно. Это приводит к загрязнению реки, в результате чего погибает рыба. Об этом сообщает «Суспільне».
«Это имеет значительные экологические последствия. Нам нужно следить за состоянием реки, профессионально оценивать и разрабатывать программы по его улучшению, уменьшать загрязнение. Проблемой является очистка хозбытовых стоков. Водоканалы являются одними из крупнейших загрязнителей реки Днепр. Нужно четко понимать причину, не было ли какую-либо четкую причину? там загрязнение, сброс», — сказал Алексей Ангурец.
По его словам, чтобы сохранить самую большую реку страны, нужно обновить системы очистки воды во всех областях, получающих водоснабжение из ее ресурсов.
Читайте также:
Автор:
На Набережной Победы на месяц сузят проезжую часть.
Стали известны детали инцидента на Набережной Победы.
Жители Днепропетровщины в составе агентурной группы ФСБ готовили поджоги торговых…
Общественный транспорт Днепра продолжает курсировать по измененным маршрутам.
На Набережной Победы на месяц сузят проезжую часть.
Поліція продовжує розслідувати вбивство Ірини Фаріон.
Стали известны детали инцидента на Набережной Победы.
Жители Днепропетровщины в составе агентурной группы ФСБ готовили поджоги торговых центров.
Общественный транспорт Днепра продолжает курсировать по измененным маршрутам.
В Покровском районе Кривого Рога девушка выпала с балкона.
К сожалению, света будет больше не у всех жителей Днепра.
Вечером будет применяться только одна очередь отключений.
В Кривом Роге мужчина убил свою знакомую.
Руководителя местного профсоюза Михаила Тонконогого обнаружили мертвым.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!