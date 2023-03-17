Ехала в Днепр: в области разыскивают женщину, которая исчезла неделю назад

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».
По словам родных, 61-летняя Татьяна Народовская исчезла 9 марта. Она направлялась в Днепр и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Может быть в Марганце или в Днепре.
Живет в селе Заря, Днепровского р-на, Днепропетровской области.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы.
Вероятно, была одета: темно-синяя куртка, синие джинсы, черные ботинки.
Если вам известно о местонахождении женщины, сообщите по телефонам ниже.
Отметим, в Днепре и области также ищут мужчину, пропавшего еще 19 декабря 2022 года.
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