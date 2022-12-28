Ехала на велосипеде, когда перед ней упал снаряд: в Днепре спасли 51-летнюю женщину из Марьинки

К сожалению, жертв войны среди гражданских иногда больше, чем среди военных. Очередную историю спасения рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, 51-летняя жительница Марьинки получила серьезное ранение, когда ехала на велосипеде по делам. Женщина живет близко к линии фронта, поэтому приходится делать все под звуки артиллерии и минометов. С родных рядом только брат, а взрослые дочери уехали за границу.
Ольга работала в селе возле Марьинки и выращивала хлеб. Две недели назад женщина ехала на велосипеде, когда перед ней разорвался снаряд. Через полтора часа ее отвезли в днепровскую больницу.
Ольга получила серьезные ранения. Днепровские врачи всю ночь спасали жизнь пациентки, перелили несколько литров крови и зашили страшные раны. К счастью, все кончилось хорошо.
Всю ночь наши врачи спасали женщину. К счастью, им все удалось. Ольга начала есть, целовала руки спасшим ее врачам. Жизнь возвращается. Ольга начинает вставать и мечтает снова ездить на своем велосипеде, – рассказал Сергей Рыженко.
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