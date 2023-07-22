Ехал к другу на похороны: в ДТП погиб военный капеллан из Днепропетровщины

Это был человек, который жил Украиной, жил верой в Бога. Мы познакомились с Марком в 2022 году. Он ничего не боялся и делал все для других. Я помогала ему и его ребятам чем могла, он произвел на меня большое впечатление – молодой, умный и образованный», — рассказала местная волонтер Наталья Шум.