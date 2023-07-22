Ехал к другу на похороны: в ДТП погиб военный капеллан из Днепропетровщины

О печальном известии сообщили в Жовтоводском городском совете.
Марко ехал на похороны своего друга, но по дороге попал в серьезную аварию. К сожалению, травмы, которые он получил в ДТП, были смертельными.
7 июля Марку исполнилось 27 лет. День рождения ему пришлось встречать на позициях под Кременной.
Еще с 2014 года активно волонтерил и помогал военным. Позже стал помощником военного капеллана, а в марте 2022 года и сам получил это звание.
Марк был из многодетной семьи.
Я писала с ним интервью и удивлялась его силе. Его голос звучал так убедительно, словно он действительно был посредником Бога на Земле с людьми на поле боя, – поделилась воспоминаниями журналистка Юлия Валова.
Все, кого судьба свела с Марком, были поражены силой его характера, умом и безграничной верой, а также внутренним светом, буквально излучаемым капелланом.
Это был человек, который жил Украиной, жил верой в Бога. Мы познакомились с Марком в 2022 году. Он ничего не боялся и делал все для других. Я помогала ему и его ребятам чем могла, он произвел на меня большое впечатление – молодой, умный и образованный», — рассказала местная волонтер Наталья Шум.
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