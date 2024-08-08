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  • Его именем назвали астероид и упоминали в Библии: в Днепре засняли птицу с эффектной челкой

Его именем назвали астероид и упоминали в Библии: в Днепре засняли птицу с эффектной челкой

Сегодня 11:22
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В Днепре засняли интересную птицу.

Новости Днепра про Его именем назвали астероид и упоминали в Библии: в Днепре засняли птицу с эффектной челкой

Речь идет об одуде — птице с длинным клювом и эффектной челкой. Сразу несколько пернатых сфотографировали в Днепре.

Одуд — довольно небольшая ярко окрашенная птица с длинным узким клювом и челкой, раскрывающаяся в виде веера. Эти пернатые часто встречаются в нашем регионе, но подойти к ним близко затруднительно – одуды не любят находиться рядом с людьми, поэтому сразу убегают.

Однако, по древней народной традиции, люди оберегали одуда. Он очень полезен, потому что уничтожает много вредных насекомых, а также развлекает людей своим мелодичным пением.

Кстати, одуд издревле упоминается в различных литературных источниках, в том числе и священных писаниях — Коране и Библии. В честь этого вида птиц также назван астероид 8586 Эпопс. Одуд был священной птицей в Древнем Египте, изображен на стенах пирамид и храмов.

Новости Днепра про Его именем назвали астероид и упоминали в Библии: в Днепре засняли птицу с эффектной челкой

Новости Днепра про Его именем назвали астероид и упоминали в Библии: в Днепре засняли птицу с эффектной челкой

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Новости Днепра про Его именем назвали астероид и упоминали в Библии: в Днепре засняли птицу с эффектной челкойУкраїнська Новости Днепра про Его именем назвали астероид и упоминали в Библии: в Днепре засняли птицу с эффектной челкойРусский

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