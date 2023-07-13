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  • Его почти полгода считали пропавшим без вести: на войне погиб боец из Днепропетровщины

Его почти полгода считали пропавшим без вести: на войне погиб боец из Днепропетровщины

Сегодня 08:00
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Трагедия произошла во время выполнения боевого задания в Донецкой области. До этого времени мужчину 5 месяцев считали пропавшим без вести.

Новости Днепра про Его почти полгода считали пропавшим без вести: на войне погиб боец из Днепропетровщины

Бойцу было 38 лет. Об этом сообщает Покровская территориальная громада.
 
Виталий родился 7 ноября 1984 года в селе Александровка. Учился в Покровской средней школе с 1991 по 2000 год. Затем Защитник продолжил обучение в ВПУ №75 по специальности техник-механик. Трудовую деятельность начал в Покровском райавтодоре. Затем переехал в город Мариуполь, где работал на МК «Азовсталь» водителем. После женитьбы переехал жить в город Днепр и работал водителем в ООО «Транс».
 
В апреле 2022 года Виталий Александрович добровольно встал на защиту Родины. Защищал Украину в составе стрелковой роты, был пулеметчиком.

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