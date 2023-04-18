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  • «Его больше с нами нет»: на войне погиб известный рок-гитарист из Днепропетровщины

«Его больше с нами нет»: на войне погиб известный рок-гитарист из Днепропетровщины

Сегодня 22:00
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Защищая Украину от российских оккупантов, погиб гитарист рок-группы SilverTown, командир отделения артрозведки с позывным "Монах" Андрей Касенюк.

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Об этом сообщают в Facebook на странице группы.

Сам он родом из Каменского Днепропетровской области, был гитаристом группы SilverTown. В конце 2022 года военный получил ранение, но после реабилитации вернулся на фронт.

Вчера, 17 апреля, Андрей не вышел на связь. Как оказалось позже, «Монах» получил смертельное ранение.

«Вчера Андрей не вышел на связь, его больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Сказать, что это тяжелая потеря для каждого из нас, это не сказать ничего! Он был едва ли не единственным в коллективе кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы», – отмечается в сообщении.

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