Едва не сбили детей на детской площадке: в Днепре подростки ездили с большой скоростью на «Запорожце»

Подростков на авто заметили вчера вечером, 27 июня, около 20:00 на ж/м Тополь-2. По словам местной жительницы, они едва не сбили детей на детской площадке и женщин, которые убирали в клумбах.
Об этом местная жительница рассказала на странице «Мой район Тополь» в Facebook и опубликовала видео.
Она также добавила, что подростки уже не впервые катаются на автомобиле по территории школы и дворам домов. Женщина призвала родителей провести беседу с детьми.
“Сегодня, около 20:00, подростки на этом Запорожце чуть не сбили детей на детской площадке около 26 дома, на Тополе-2, и убиравшихся в клумбе женщин. Заявление написано, видео передано полиции. Надеюсь, что-то решат. Если увидите, вызовите полицию, эти поездки явно окончатся плохо. Они часто ездят по школе и дворам. Если это увидят родители, просьба провести разговор. Это не нормально”, – написала местная жительница.
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