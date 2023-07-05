ЕБРР предоставил Днепру транш в 25 млн евро, отметив готовность всесторонней поддержки

Для украинских городов это едва ли не первый опыт, когда транш предоставляется именно в поддержку критической инфраструктуры. Такая позиция международных финансовых партнеров обусловлена продолжительным сотрудничеством с Днепром, что имеет успешные показатели.
Мэр Борис Филатов подчеркнул, что когда почти на 500 день полномасштабной войны России против Украины такой финансовый институт решает заключить соглашение на немалые кредитные средства с прифронтовым Днепром, это свидетельствует о безусловной поддержке и вере мира в Украинскую Победу: «Жизнь продолжается. Мы дальше продолжаем работать – несмотря на войну. Это очень знаковое событие. Потому что когда Европейский банк предоставляет такие значительные кредитные средства территориальной общине, это оценка нашей деятельности».
Едва ли не самой масштабной совместной с ЕБРР инициативой в последние годы стала комплексная тепломодернизация школ, детсадов и больниц Днепра. Это тоже первая подобная инициатива среди стран Восточной Европы.
В общей сложности за пять лет в двух этапах этого проекта привлечены почти 200 коммунальных заведений города. Энергосберегающие реконструкции позволяют экономить более 30% энергоресурсов.
Кроме того, сотрудничество с ЕБРР упростило городу обновление троллейбусного автопарка — было приобретено 45 новых машин, а также оборудование и запчасти к ним.
Нынешнее соглашение сделает Днепр как главный экономический центр на юго-востоке Украины и его гуманитарный хаб, более устойчивый к вызовам войны.
«Спасибо, что сегодня у нас есть возможность собраться и подписать столь важное соглашение для города Днепра. Для нас очень важно поддержать ваш город именно в такое тяжелое время, которое сегодня есть для Украины. Мы восхищаемся мужеством вашей страны и работой, которую вы делаете сегодня в городе», – отметили в ЕБРР.
Кредитные средства пойдут на поддержку предприятий критической инфраструктуры и работы их работников, обеспечивающих днепрянам предоставление коммунальных услуг. Это также позволит быстрее восстановиться после последствий блекаутов, когда из-за отсутствия электроэнергии не мог работать, в частности, электротранспорт.
Автор:
Зонт сегодня не понадобится!
Пороги на реке Днепр образовались от выхода горных пород в…
Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!
Зонт сегодня не понадобится!
Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.
Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.
Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.
Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.
Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.
Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".
Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…
Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.
В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.
Пострадавших госпитализировали в больницы города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!