ЕБРР предоставил Днепру транш в 25 млн евро, отметив готовность всесторонней поддержки

Днепр заключил с Европейским банком реконструкции и развития договор о получении 25 миллионов евро.

Для украинских городов это едва ли не первый опыт, когда транш предоставляется именно в поддержку критической инфраструктуры. Такая позиция международных финансовых партнеров обусловлена продолжительным сотрудничеством с Днепром, что имеет успешные показатели.

Мэр Борис Филатов подчеркнул, что когда почти на 500 день полномасштабной войны России против Украины такой финансовый институт решает заключить соглашение на немалые кредитные средства с прифронтовым Днепром, это свидетельствует о безусловной поддержке и вере мира в Украинскую Победу: «Жизнь продолжается. Мы дальше продолжаем работать – несмотря на войну. Это очень знаковое событие. Потому что когда Европейский банк предоставляет такие значительные кредитные средства территориальной общине, это оценка нашей деятельности».

Едва ли не самой масштабной совместной с ЕБРР инициативой в последние годы стала комплексная тепломодернизация школ, детсадов и больниц Днепра. Это тоже первая подобная инициатива среди стран Восточной Европы.

В общей сложности за пять лет в двух этапах этого проекта привлечены почти 200 коммунальных заведений города. Энергосберегающие реконструкции позволяют экономить более 30% энергоресурсов.

Кроме того, сотрудничество с ЕБРР упростило городу обновление троллейбусного автопарка — было приобретено 45 новых машин, а также оборудование и запчасти к ним.

Нынешнее соглашение сделает Днепр как главный экономический центр на юго-востоке Украины и его гуманитарный хаб, более устойчивый к вызовам войны.

«Спасибо, что сегодня у нас есть возможность собраться и подписать столь важное соглашение для города Днепра. Для нас очень важно поддержать ваш город именно в такое тяжелое время, которое сегодня есть для Украины. Мы восхищаемся мужеством вашей страны и работой, которую вы делаете сегодня в городе», – отметили в ЕБРР.

Кредитные средства пойдут на поддержку предприятий критической инфраструктуры и работы их работников, обеспечивающих днепрянам предоставление коммунальных услуг. Это также позволит быстрее восстановиться после последствий блекаутов, когда из-за отсутствия электроэнергии не мог работать, в частности, электротранспорт.

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