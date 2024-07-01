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Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы

Сегодня 11:50
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Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и завоевали медали.

Новости Днепра про Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы

Об этом сообщили в отделе коммуникации НОК Украины.

Кубок Европы U21 проходил в Словении. Там днепровские дзюдоисты побороли своих соперников и получили награды: две «бронзы» и одно «золото».

Новости Днепра про Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы

Бронзовую медаль Кубка Европы в весе -70кг получила Алиса Венеева, благодаря успешно проведенным трем поединкам из четырех.

Новости Днепра про Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы

Еще одним бронзовым призером стал Александр Клепинин в весе –60 кг.

Золотую награду Кубка Европы везет в Днепр Артем Сорочан. Парень победил во всех пяти проведенных столкновениях, одолев соперников из Польши, Израиля, Косово, США и Сербии. Днепрянин стал чемпионом в весе –66кг.

В целом Украина завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых наград и заняла первое место в медальном зачете среди 34 стран-участниц, — доложили в пресс-службе НОК.

Напомним, ранее мы писали, что дзюдоист из Днепропетровщины будет представлять Украину на Олимпиаде в Париже.

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Новости Днепра про Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка ЕвропыУкраїнська Новости Днепра про Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка ЕвропыРусский

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