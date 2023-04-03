Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье

Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории до 90 килограмм. В матче за бронзу украинец одолел словацкого оппонента Петера Жилку.

В турецкой Анталье завершился пятый турнир Grand Slam по дзюдо этого года. Участие в нем принимает и сборная Украины, в состав которой вошли 16 спортсменов.

В первые дни нашей команде подчинились две медали. Серебро в соревнованиях до 60 килограмм получил Дильшот Халматов, а во второй день бронза досталась Владиславу Казимирову (до 73 килограммов).

Последний день тоже принес нашей команде одну медаль. 21-летний Артем Бубырь соревновался в весовой категории до 90 килограммов. Парень из Днепропетровщины стартовал с первого раунда и дошел до полуфинала.

Там Артем уступил чемпиону мира-2019 Ноэлю Ван’т Энду, а в бронзовом финале иппоном победил дзюдоиста из Словакии Петера Жилку. Для украинца это первая на уровне Grand Slam.

Таким образом, сборная Украины завершает турнир в Анталье с тремя медалями – два серебра и одна бронза. Это позволило нашей команде занять 12 место в общем зачете. Первое досталось французам, которые взяли пять золотых и две бронзовые награды.

Источник: Суспільне Спорт

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