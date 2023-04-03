Таким образом, сборная Украины завершает турнир в Анталье с тремя медалями – два серебра и одна бронза. Это позволило нашей команде занять 12 место в общем зачете. Первое досталось французам, которые взяли пять золотых и две бронзовые награды.
В турецкой Анталье завершился пятый турнир Grand Slam по дзюдо этого года. Участие в нем принимает и сборная Украины, в состав которой вошли 16 спортсменов.
В первые дни нашей команде подчинились две медали. Серебро в соревнованиях до 60 килограмм получил Дильшот Халматов, а во второй день бронза досталась Владиславу Казимирову (до 73 килограммов).
Последний день тоже принес нашей команде одну медаль. 21-летний Артем Бубырь соревновался в весовой категории до 90 килограммов. Парень из Днепропетровщины стартовал с первого раунда и дошел до полуфинала.
Там Артем уступил чемпиону мира-2019 Ноэлю Ван’т Энду, а в бронзовом финале иппоном победил дзюдоиста из Словакии Петера Жилку. Для украинца это первая на уровне Grand Slam.
Таким образом, сборная Украины завершает турнир в Анталье с тремя медалями – два серебра и одна бронза. Это позволило нашей команде занять 12 место в общем зачете. Первое досталось французам, которые взяли пять золотых и две бронзовые награды.
Источник: Суспільне Спорт
Читайте также:
Автор:
Вчера, 2 апреля, на почту СБУ поступило 1 сообщение о…
В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей…
В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли…
Сегодня, 3 апреля, в Днепре и области из-за плановых работ…
Вчера, 2 апреля, на почту СБУ поступило 1 сообщение о минировании всех торговых центров в Днепре.
В Тернополе житель Кривого Рога обкрадывал людей, используя в своей мошеннической схеме банкоматы.
В Днепре в понедельник, 3 апреля, на дороги Днепра вышли автобусы и электротранспорт, который будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Сегодня, 3 апреля, в Днепре и области из-за плановых работ отключат свет.
Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, ведь россиян потери не останавливают.
Захватите с собой зонт!
Всего в этом топе 152 города. Днепр – на 26.
Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался "хлопок".
В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался, как пишет российское пропагандистское издание "Риа Новости", "хлопок".
Такого мы еще не видели.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!