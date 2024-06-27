Дзюдоист из Днепропетровщины будет представлять Украину на Олимпиаде в Париже

В НОК Украины поступило официальное подтверждение четырех лицензий в дзюдо для участия на Олимпиаде. Нашу страну на Играх-2024 представят спортсмены: Богдан Ядов (весовая категория 66кг), Дарья Билодид (весовая категория 57кг), Дильшот Халматов (весовая категория 60кг) и Елизавета Литвиненко (весовая категория 78кг).

Бывший воспитанник криворожского спортклуба Торнадо-2000, мастер спорта международного класса Богдан Ядов получил лицензию на участие в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ТРК Рудана.

Спортсмен из Днепропетровской области будет бороться за награды в Париже.

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