Директора оборонного предприятия в Павлограде осудили на 4 года: в чем причина

О приговоре сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.
7 июля ВАКС объявила приговор коммерческому директору Павлоградского химзавода. Его обвинили в привлечении к работе оборонного предприятия фирм-прокладок, с помощью которых продавали товар по завышенным ценам.
Когда владельцы предприятий горнодобывающей промышленности обращались к представителям химзавода, чтобы заключить договоры на закупку взрывчатки, им предлагали это сделать через фирмы-посредницы. Также назначали цену на 30% выше реальной стоимости товара.
В то же время физически взрывчатку поставляли напрямую от химического завода. Таким образом, действия директора нанесли ущерб оборонному предприятию на 7 миллионов гривен.
Сообщается, что с обвиняемого взыскали штраф в 17 000 грн, и он компенсировал убытки на 7,06 млн грн. Директору присудили 4 года тюрьмы и запретили занимать должности на государственных предприятиях сроком на три года.
Кроме этого, было открыто еще одно дело по подозрению в злоупотреблении служебным положением при закупке продукции для нужд завода в отношении генерального директора и директора по маркетингу.
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