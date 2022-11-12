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Дым виден издалека: в Днепре на ж/м Тополь горит детская площадка

Сегодня 15:45
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Жители жилого массива Тополь могут видеть густой черный дым.

Новости Днепра про Дым виден издалека: в Днепре на ж/м Тополь горит детская площадка

Как выяснилось, там горит одна из детских площадок.

Фото и видео опубликовали местные жители в соцсетях.

Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

На место уже вызвали спасателей.

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