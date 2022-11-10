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Движение на въезде в Днепр серьезно затруднено: что случилось

Сегодня 16:59
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Будьте внимательны!

Новости Днепра про Движение на въезде в Днепр серьезно затруднено: что случилось

Сегодня, 10 ноября, в Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка.

Как сообщает «Информатор», это связано с проведением работ по замене асфальтного полотна. В настоящее время на участке работает строительная техника. Работы ведутся в средней полосе.

Новости Днепра про Движение на въезде в Днепр серьезно затруднено: что случилось

Новости Днепра про Движение на въезде в Днепр серьезно затруднено: что случилось

Из-за этого движение на въезде в Днепр серьезно затруднено. Грузовики и легковые автомобили стоят в километровой пробке.

Поэтому, если вы планируете ехать в Днепр, выберите лучше альтернативный маршрут.

Новости Днепра про Движение на въезде в Днепр серьезно затруднено: что случилось

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