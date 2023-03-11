Двух сотрудников одного из горсоветов на Днепропетровщине разоблачили на взятке: сколько и за что требовали госслужащие

В Днепропетровской области арестовали двух сотрудников городского совета, которые вымогали деньги у местных предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, управляющий делами одного из городских советов требовал и получил от местного бизнесмена 5 тысяч долларов (почти 183 тысячи гривен). В обмен на деньги чиновник пообещал не создавать искусственных преград и повлиять на положительное решение вопроса о получении разрешения на земельный участок для размещения двух объектов торговли.

Также на взятке была разоблачена начальница отдела архитектуры этого же горсовета, которая за 12 000 гривен оформила комплект документов, определяющих место установки упомянутых выше объектов.

Прокурором было направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

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